В России высказались об условиях прекращения огня на Украине

Соглашение о прекращении огня на Украине должно являться прелюдией к мирному соглашению, а не временной остановкой для возможности перевооружиться, перегруппироваться, чтобы продолжить конфликт и террористические действия. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

«Главное — подготовиться к решению главного вопроса, исключить в дальнейшем те условия, которые стали первопричиной конфликта, не дать возможности сейчас перевооружиться, подготовиться к новым действиям, исключить поставки оружия», — сказал он.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия работает с продуманными вариантами мирного урегулирования конфликта с Украиной.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент США должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Трамп надеется на согласие Путина по полному прекращению огня.