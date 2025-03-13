В Кремле прокомментировали WP появление документа с планами РФ по Украине

Песков: РФ работает с более взвешенными вариантами документа по миру на Украине

Россия работает с продуманными вариантами мирного урегулирования конфликта с Украиной. Об этом заявил американской газете Washington Post пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

WP заявила, что получила копию документа, подготовленного в феврале московским аналитическим центром, близким к ФСБ, в котором изложены максималистские требования России по любому варианту прекращения конфликта. В нем планы президента США Дональда Трампа в течение 100 дней остановить боевые действия называются нереализуемыми, а разрешение украинского кризиса не ожидается раньше 2026 года.

Кроме того, в документе, который газета получила от европейской разведки, указано, что РФ должна работать над ослаблением позиции США на переговорах, разжигая напряженность между администрацией Трампа и другими странами, одновременно продолжая усилия по демонтажу украинского государства.

Пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль «не знал о подобных рекомендациях», и назвал их «крайне противоречивыми».

«Мы работаем с более взвешенными вариантами», — сказал Песков газете.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент США должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Трамп надеется на согласие Путина по полному прекращению огня.