Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали WP появление документа с планами РФ по Украине

Песков: РФ работает с более взвешенными вариантами документа по миру на Украине
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия работает с продуманными вариантами мирного урегулирования конфликта с Украиной. Об этом заявил американской газете Washington Post пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

WP заявила, что получила копию документа, подготовленного в феврале московским аналитическим центром, близким к ФСБ, в котором изложены максималистские требования России по любому варианту прекращения конфликта. В нем планы президента США Дональда Трампа в течение 100 дней остановить боевые действия называются нереализуемыми, а разрешение украинского кризиса не ожидается раньше 2026 года.

Кроме того, в документе, который газета получила от европейской разведки, указано, что РФ должна работать над ослаблением позиции США на переговорах, разжигая напряженность между администрацией Трампа и другими странами, одновременно продолжая усилия по демонтажу украинского государства.

Пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль «не знал о подобных рекомендациях», и назвал их «крайне противоречивыми».

«Мы работаем с более взвешенными вариантами», — сказал Песков газете.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент США должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Трамп надеется на согласие Путина по полному прекращению огня.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами