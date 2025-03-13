«Быть, а не казаться»: эксперт о военной форме Путина

Политолог Мария Сергеева прокомментировала визит президента России Владимира Путина в штаб в Курской области в военной форме. Ее слова цитирует Tsargrad.tv.

«Сигнал ясен: быть, а не казаться. В военном штабе — в форме, во время встречи на высшем уровне — в костюме и при галстуке. Ну и стоит отметить, что Путин в форме гораздо более свеж, спортивен и подтянут, чем [украинский лидер Владимир] Зеленский, который его на 25 лет моложе. Осанка, кстати, выправка характерная», — отметила эксперт.

Она также обратила внимание, что Путин надел не гражданскую одежду в милитари-стиле, а именно реальную форму.

Накануне Путин прибыл в штаб в Курской области в военной форме и заслушал доклад главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Это первое посещение президентом РФ региона с момента нападения на него украинской армии.

В ходе совещания Герасимов сообщил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области изолирована. Глава Генштаба обратил внимание на то, что Киев хотел создать в регионе «стратегический плацдарм», чтобы использовать его «в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией». Эти «замыслы» полностью провалились, отметил он.

Ранее в Британии раскрыли последствия краха ВСУ в Курской области для Зеленского.