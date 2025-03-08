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В Пакистане «не видят каких-либо проблем» в военном сотрудничестве с РФ

Госминистр Малик заявил об интересе Пакистана к сотрудничеству с Россией
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Faisal Mahmood/Reuters

Госминистр юстиции Пакистана Акиль Малик заявил РИА Новости, что республика заинтересована в сотрудничестве с Россией.

«Мы не видим каких-либо проблем. Наше правительство хочет более крепких отношений с другими странами, включая Россию и Китай», — сказал Малик.

Он добавил, что РФ может играть важную роль в обеспечении безопасности в регионе, а ее сотрудничество с Пакистаном в оборонной сфере может поспособствовать стабильности в Афганистане.

С 14 по 26 октября 2024 года в Пакистане прошли совместные российско-пакистанские тактические учения «Дружба-2024». Церемония открытия состоялась на базе национального антитеррористического центра «Пабби». Российскую сторону на учениях представляли военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа из Волгоградской области. Во время учений ВС двух стран отработали взаимодействие при выполнении задач по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горной местности, а также ведение разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий.

Ранее экс-премьера Пакистана приговорили к 14 годам тюрьмы.

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