В Пакистане спасли несколько десятков заложников из поезда

Пакистанские силовики спасли 80 заложников, захваченных боевиками в поезде. Об этом сообщает издание Geo News со ссылкой на источники в органах безопасности.

Утверждается, что среди спасенных 26 женщин и 11 детей. Сотрудники сил безопасности продолжают на данный момент операцию по спасению остальных заложников в поезде, при этом сужая кольцо окружения вокруг террористов.

Как сообщили пакистанские силовики, террористы имеют связь со своими кураторами из Афганистана, а также удерживают оставшихся заложников в качестве живого щита.

До этого стало известно, что боевики группировки «Освободительная армия Белуджистана» взяли в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане.

8 марта пакистанский госминистр юстиции Акиль Малик заявил РИА Новости, что террористы используют оставленное в Афганистане американское оружие для совершения преступлений на территории Пакистана.

Ранее в Пакистане заявили, что «не видят каких-либо проблем» в военном сотрудничестве с Россией.