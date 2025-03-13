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В МИД России прокомментировали план милитаризации Евросоюза

Захарова: план милитаризации Евросоюза направлен на провоцирование войны
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

План милитаризации Европы, принятый саммитом Европейского союза, направлен на провоцирование вооруженного конфликта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, активирована милитаризациях тех стран, которые утрачивают способность к нормальному функционированию экономик.

Дипломат отметила, что исторически это всегда называлось провоцированием войны.

4 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите стран ЕС в Лондоне объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

9 марта фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия должна перейти в режим военной подготовки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американским блогерам, что глава ЕК мобилизует членов Европейского союза для ремилитаризации с целью отвлечения внимания от огромных трат в период пандемии коронавируса и украинского конфликта.

Ранее Евросоюз признал, что не может тягаться с Россией.

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