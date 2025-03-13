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В Кремле прокомментировали заявления Зеленского о новых регионах РФ

Песков: Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, ДНР, ЛНР — регионы РФ, это данность
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожье, Донецк, Луганск — российские регионы, это данность, эти субъекты РФ записаны в Конституции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, что касается возможных позиций, то до того, как еще переговоры не начались, было бы неверным сотрясать небеса и говорить об этом публично», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию Киева по утраченным территориям, которая может стать итогом переговоров с РФ.

По его словам, по итогам возможных переговоров Украина не будет признавать утраченные территории российскими.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага говорил, что Россия сохранит за собой Крым и Донбасс после урегулирования конфликта на Украине. Украина потеряла Крым и Донбасс и «не имеет ничего на поле боя», отметил Блага. Словацкий евродепутат напомнил заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «полном уходе» России с освобожденных территорий. По мнению Благи, это невозможно.

Ранее депутат Белик назвал вздором слова Зеленского о нежелании отдавать территории

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