В России ответили Зеленскому, который не хочет признавать утраченные территории

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем заявлении о нежелании Украины признавать российскими утраченные территории «несет вздор». Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«У России с Зеленским разные понятия о территориальных уступках. Мы требуем свое, а он пытается удержать чужое и несет вздор», — подчеркнул он.

Мнение Зеленского относительно украинских территорий не повлияет на размеры России, добавил Белик.

До этого Зеленский озвучил позицию Киева по утраченным территориям, которая может стать итогом переговоров с РФ.

По его словам, по итогам возможных переговоров Украина не будет признавать утраченные территории российскими.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага говорил, что Россия сохранит за собой Крым и Донбасс после урегулирования конфликта на Украине. Украина потеряла Крым и Донбасс и «не имеет ничего на поле боя», отметил Блага. Словацкий евродепутат напомнил заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «полном уходе» России с освобожденных территорий. По мнению Благи, это невозможно.

Ранее Зеленский объявил решение по сделке с США по редкоземельным металлам.