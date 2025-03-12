Зеленский обозначил позицию Украины по утраченным землям

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию Киева по утраченным территориям, которая может стать итогом переговоров с РФ. Трансляцию вел телеканал «Новини Live».

По его словам, по итогам возможных переговоров Украина не будет признавать утраченные территории российскими.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

В октябре 2022 года Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области были включены в перечень субъектов РФ в Конституции России по итогам референдума.

Ранее Зеленский пригрозил России усилением Украины в случае отказа от перемирия.