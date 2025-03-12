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Стали известны сроки окончания боев в Курской области

Pais: операция ВСУ в Курской области завершится через несколько дней или недель
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Evgeniy Maloletka/AP

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области близится к завершению. По оценке украинских военных, задействованных во вторжении в российский регион, до конца осталось от нескольких дней до нескольких недель. Об этом пишет испанская газета Pais.

«Осталось мало времени, возможно, всего несколько дней или недель», — приводит издание слова бойцов ВСУ.

Pais со ссылкой на украинские военные источники утверждает, что на фронте возникли обстоятельства, которые невозможно объяснить. По данным издания, о происходящем знают только высшее командование украинской армии и командиры бригад.

12 марта Forbes со ссылкой на анонимный украинский источник сообщил, что основная часть ВСУ покинула Курскую область и перешла на украинскую сторону границы. По данным издания, серия ударов российских дронов 25 февраля вывела из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу.

О том, что часть бойцов ВСУ покинула территорию Курской области, сообщили и «Военкоры Русской Весны», сославшись на сообщения самих украинских военных и аналитиков из Киева.

Ранее Алаудинов сообщил, что ВС РФ практически окружили Суджу.

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