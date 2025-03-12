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В Госдуме призвали присвоить звания Героев России участникам операции «Поток»

Миронов призвал присвоить звания Героев России участникам операции «Поток»
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Нина Зотина/РИА Новости

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением присвоить звания Героев Российской Федерации всем военнослужащим, участвовавшим в операции «Поток» в Курской области. Соответствующее письмо политика цитирует РИА Новости.

В обращении Миронов подчеркнул уникальность и стратегическое значение операции, которая, по его словам, «положила начало освобождению Курской области» и позволила вытеснить украинские формирования из Суджи.

«Прошу рассмотреть возможность присвоить звания Героев Российской Федерации всем участникам операции «Поток», — говорится в документе.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджа, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

11 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней.

В этот же день российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ освободили Суджу в административных границах. Подоляка отметил, что украинская сторона уже не пытается отстаивать территории и уходит в Сумскую область.

Ранее Сырский уволил генерала, руководившего вторжением в Курскую область.

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