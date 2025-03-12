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Белый дом сообщил о состоявшемся разговоре между представителями России и США

Белый дом: советник Трампа Уолтц провел телефонный разговор с представителем РФ
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Annabelle Gordon - CNP/Global Look Press

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц провел сегодня телефонный разговор с российским коллегой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Администрация продолжает диалог с российской стороной. Сегодня состоялся важный разговор, направленный на прекращение конфликта и заключение устойчивого мира», — заявила Левитт.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты и Россия договорились о проведении переговоров в ближайшие дни, включая очные встречи и телефонные переговоры.

12 марта Трамп заявил, что американские эмиссары уже направляются в Москву для обсуждения вопросов о прекращении огня на украинской территории. Представитель МИД России Мария Захарова не стала исключать контактов между Москвой и Вашингтоном в ближайшие дни.

Ранее в США заявили, что Путин может «запутать» американцев в переговорах о перемирии.

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Переговоры о мире на Украине
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