Белый дом сообщил о состоявшемся разговоре между представителями России и США

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц провел сегодня телефонный разговор с российским коллегой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Администрация продолжает диалог с российской стороной. Сегодня состоялся важный разговор, направленный на прекращение конфликта и заключение устойчивого мира», — заявила Левитт.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты и Россия договорились о проведении переговоров в ближайшие дни, включая очные встречи и телефонные переговоры.

12 марта Трамп заявил, что американские эмиссары уже направляются в Москву для обсуждения вопросов о прекращении огня на украинской территории. Представитель МИД России Мария Захарова не стала исключать контактов между Москвой и Вашингтоном в ближайшие дни.

Ранее в США заявили, что Путин может «запутать» американцев в переговорах о перемирии.