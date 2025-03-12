Трамп отказался отвечать на вопрос о переговорах с Путиным

Трамп уклонился от ответа на вопрос о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста о том, собирается ли он провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

«Не будем комментировать это. Но вчера [11 марта] мы добились большого успеха», — отметил он.

Трамп уточнил, что «не говорил по существу» с Путиным о возможном прекращении огня.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в ходе общения с прессой пообещали передать России по различным дипканалам детальную информацию о сути переговоров с Украиной в Джидде. Представитель Кремля подчеркнул, что сначала надо получить эту информацию, а потом принимать решения.

Ранее Трамп заявил, что иметь дело с Украиной тяжелее, чем с Россией.