Трамп рассказал, что должно произойти после прекращения огня на Украине

После того, как в зоне конфликта на Украине будет установлен режим прекращения огня, должно последовать полное перемирие. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что украинский конфликт может быть разрешен после установления режима прекращения огня.

«Мы все работаем над тем, чтобы положить конец этому безумию. Если Россия остановится, это станет половиной успеха, и тогда полное прекращение огня станет реальностью. Уверен, война не вернется», — подчеркнул он.

12 марта Трамп заявил, что американские эмиссары уже направляются в Москву для обсуждения вопросов о прекращении огня на украинской территории.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее МИД России не исключил скорых контактов с США.