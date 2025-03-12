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Эксперт заявил, что перемирие на Украине «обнулит» победы России

Политолог Перенджиев: перемирие на Украине может обнулить победы ВС РФ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия не заинтересована в перемирии на Украине, поскольку такое развитие событий может привести к «обнулению» достигнутых в ходе СВО успехов. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Эксперт считает, что Россию «вновь хотят обмануть», поскольку любое перемирие подразумевает возможность для ВСУ провести ротацию, перегруппироваться и перевооружиться. Кроме того, ВС РФ сейчас наступают, указал Перенджиев.

«Фактически, это обнулит наши победы. Если не обнулит, то тяжелее будет продвигаться. У них рушится фронт, пусть и дальше рушится», — сказал он.

Политолог напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что России нужен крепкий мир, а не перемирие.

До этого агентство Reuters со ссылкой на «российские источники» сообщало, что Владимир Путин вряд ли примет предложение о временном прекращении огня на Украине, поскольку любое соглашение должно учитывать успехи ВС РФ на поле боя и учитывать обеспокоенности Москвы.

Ранее в Госдуме объяснили желание США и Украины заключить перемирие с Россией.

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