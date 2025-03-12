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Журналист кремлевского пула оценил готовность России согласиться на перемирие с Украиной

Журналист Смирнов: Россия поддержит предложенное США перемирие на 30 дней
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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия поддержит предложенное Соединенными Штатами Америки перемирие с Украиной сроком на 30 дней. Об этом заявил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Москва поприветствует инициативу Вашингтона, но «задаст ряд уточняющих вопросов», подчеркнул он. Смирнов обратил внимание на то, что Россию интересует, есть ли «какой-то план», будут ли выполнены ее условия и как готовы измениться Украина и Запад для установления мира.

«Вот в зависимости от того, какие ответы дадут товарищи [спецпосланник президента США Стив] Уиткофф и [глава Белого дома Дональд] Трамп, и будут приниматься решения», — добавил журналист.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме писал, что Уиткофф 13 марта может прилететь в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата посещения РФ спецпредставителем США пока не определена.

Ранее госсекретарь США раскрыл, что будет, если Россия откажется от перемирия.

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Переговоры о мире на Украине
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