Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали сообщение о визите спецпредставителя Трампа в Россию

Песков прокомментировал данные о визите спецпредставителя Трампа в Москву
close
Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дата визита в Москву специального представителя президента США на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа еще не определена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Разумеется, США, как страна, которая проявляла инициативу в плане поиска путей мирного урегулирования по Украине, после сегодняшних контактов в Джидде с украинцами проинформирует российскую сторону о результатах. Это нормальная практика, а когда и как это сделает американская сторона, мы своевременно вас проинформируем», — сказал он, комментируя сообщение о визите спецпредставителя американского лидера в Москву на этой неделе.

Ночью портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что Стивен Уиткофф 13 марта может прилететь в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

11 марта в Саудовской Аравии ожидается встреча представителей США и Украины. Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Соединенных Штатов и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия.

Ранее экс-министр Британии заявил, что Трамп на переговорах пойдет на уступки.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами