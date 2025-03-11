В Кремле прокомментировали сообщение о визите спецпредставителя Трампа в Россию

Дата визита в Москву специального представителя президента США на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа еще не определена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Разумеется, США, как страна, которая проявляла инициативу в плане поиска путей мирного урегулирования по Украине, после сегодняшних контактов в Джидде с украинцами проинформирует российскую сторону о результатах. Это нормальная практика, а когда и как это сделает американская сторона, мы своевременно вас проинформируем», — сказал он, комментируя сообщение о визите спецпредставителя американского лидера в Москву на этой неделе.

Ночью портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что Стивен Уиткофф 13 марта может прилететь в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

11 марта в Саудовской Аравии ожидается встреча представителей США и Украины. Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Соединенных Штатов и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия.

Ранее экс-министр Британии заявил, что Трамп на переговорах пойдет на уступки.