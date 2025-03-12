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В Евросоюзе отрицают провоенную позицию по Украине

Представитель ЕК Пинью: ЕС отрицает провоенную позицию по Украине
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Virginia Mayo/AP

Евросоюз (ЕС) не выступает за продолжение войны на Украине. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о том, «изменил ли ЕС свою провоенную позицию» после переговоров между США и Украиной, Пинью указала, что в Европе все выступают за мирное урегулирование конфликта.

«Евросоюз и Еврокомиссия имеют мирную позицию и выступают за устойчивый и справедливый мир», — сказала она.

В Джидде 11 марта состоялись переговоры между представителями США и Украины. Встреча длилась примерно 10 часов. Киеву предложили прекратить огонь и немедленно перейти к переговорам. Президент США Дональд Трамп также заявил, что в самое ближайшее время пообщается с российским лидером Владимиром Путиным. Как в России отреагировали на результаты встречи американской и украинской делегаций — в материале «Газеты.Ru».

Также сообщалось, что по итогам встречи в Джидде Украина выразила готовность принять предложение Соединенных Штатов о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее Reuters заявило о скептическом настрое России относительно перемирия на Украине.

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