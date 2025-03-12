В Евросоюзе отрицают провоенную позицию по Украине

Евросоюз (ЕС) не выступает за продолжение войны на Украине. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о том, «изменил ли ЕС свою провоенную позицию» после переговоров между США и Украиной, Пинью указала, что в Европе все выступают за мирное урегулирование конфликта.

«Евросоюз и Еврокомиссия имеют мирную позицию и выступают за устойчивый и справедливый мир», — сказала она.

В Джидде 11 марта состоялись переговоры между представителями США и Украины. Встреча длилась примерно 10 часов. Киеву предложили прекратить огонь и немедленно перейти к переговорам. Президент США Дональд Трамп также заявил, что в самое ближайшее время пообщается с российским лидером Владимиром Путиным. Как в России отреагировали на результаты встречи американской и украинской делегаций — в материале «Газеты.Ru».

Также сообщалось, что по итогам встречи в Джидде Украина выразила готовность принять предложение Соединенных Штатов о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее Reuters заявило о скептическом настрое России относительно перемирия на Украине.