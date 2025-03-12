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Reuters заявило о скептическом настрое России относительно перемирия на Украине

Reuters: Россия вряд ли примет предложение о временной остановке огня на Украине
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин вряд ли примет предложение о временном прекращении огня на Украине, поскольку любое соглашение должно учитывать успехи ВС РФ на поле боя и учитывать обеспокоенности Москвы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на «российские источники».

Один из собеседников агентства заявил, что «Путину будет трудно согласиться» на прекращение огня «в нынешнем виде». Источник указал, что Россия находится в сильной позиции, поскольку ведет наступление.

Другой источник сообщил, что в Кремле считают, что предложение США и Украины выглядит как ловушка, поскольку президенту России будет трудно остановить конфликт без каких-либо гарантий и обещаний.

Еще один «российский источник», говоривший с Reuters, отметил «общую картину», в которой Соединенные Штаты согласились возобновить военную помощь и обмен разведданными с Киевом, «украсив» этот шаг предложением о прекращении огня.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение Соединенных Штатов о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее в Госдуме объяснили желание США и Украины заключить перемирие с Россией.

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