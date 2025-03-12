Госсекретарь США пообещал сделать все возможное для урегулирования конфликта на Украине

Рубио: если Россия согласится на перемирие, США сделают все для урегулирования

Соединенные Штаты рады, что Украина села за стол переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Если Россия скажет «да», то Вашингтон сделает все возможное, чтобы продвинуться в урегулировании конфликта», — сказал он.

Рубио также отметил, что на будущих переговорах будут обсуждаться вопросы санкций Евросоюза против России и замороженных активов.

Переговоры делегаций США и Украины прошли 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее в США высказались о наказании для РФ в случае отказа от прекращения огня.