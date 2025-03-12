Госсекретарь США заявил, что вопрос санкций против России будет обсуждаться

Рубио: на переговорах с Россией обсудят замороженные активы и санкции ЕС

На будущих переговорах будут обсуждаться вопросы санкций Евросоюза против России и замороженных активов. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

Как отметил Рубио, Соединенные Штаты обсуждали на переговорах в Джидде 11 марта с представителями Украины вопрос о территориальных уступках. По словам госсекретаря США, контакты между представителями России и США по Украине состоятся в среду, 12 марта.

11 марта в городе Джидде в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

Кроме того, американский президент сообщил, что может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным до конца текущей недели. Позже выяснилось, что беседа состоится 14 марта.

Ранее Зеленский назвал переговоры с США «выигранной битвой».