Зеленский назвал переговоры с США «выигранной битвой»

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры с представителями США в Джидде как выигранную битву. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на советника правительства в Киеве.

«Мы выиграли первую битву», — передает издание слова Зеленского.

По словам советника, таким образом украинский лидер поздравил делегацию с завершением переговоров.

Издание подчеркивает, что переговоры в Джидде принесли Украине больше преимуществ, несмотря на некоторые неопределенности. США возобновили помощь Украине и выразили готовность заключить соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых.

Переговоры делегаций США и Украины прошли 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали предложение США о перемирии на Украине.