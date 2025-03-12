В МИД Украины заявили о тяжелых компромиссах при переговорах с США

Спикер МИД Украины Тихий заявил о тяжелых компромиссах при переговорах с США

Во время встречи с США Украиной были приняты «тяжелые компромиссы». Об этом заявил спикер МИД Украины Григорий Тихий, пишет «Страна.ua».

«Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже сказывается, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы», — написал он.

Подводя итоги непростых переговоров, он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский направлял действия делегации дистанционно. Украинский лидер дал согласие на перемирие.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

Кроме того, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным до конца текущей недели. Позже выяснилось, что беседа состоится 14 марта.

Ранее сообщалось, что переговоры между США и Украиной продлились девять часов.