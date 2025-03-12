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Госдеп США анонсировал переговоры с Россией по Украине 12 марта

Госсекретарь США Рубио: в среду состоятся контакты с Россией по Украине
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Craig Hudson/Reuters

Контакты между представителями России и США по Украине состоятся в среду, 12 марта. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает Reuters.

По словам госсекретаря США, Вашингтон надеется на позитивную реакцию Москвы по вопросу о предложенном перемирии на Украине. При этом Штатам еще не известна позиция России по этому вопросу, отметил Рубио.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

Кроме того, американский президент сообщил, что может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным до конца текущей недели. Позже выяснилось, что беседа состоится 14 марта.

Ранее сообщалось, что переговоры между США и Украиной продлились девять часов.

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Переговоры о мире на Украине
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