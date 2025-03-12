В Белом доме заявили, что Трамп поставил Зеленского «на место»

Президент США Дональд Трамп поставил своего украинского коллегу Владимира Зеленского «на место». Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

«Было много сомневающихся тут в Вашингтоне, но президент — мастер заключения сделок, верховный переговорщик. Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира», — сказала представитель Белого дома.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

По словам американиста и политического аналитика Павла Дубравского, если Россия откажется от условий США по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине, то она может столкнуться с новыми санкциями. Также Штаты в качестве ответных мер могут увеличить объем военной помощи Киеву, отметил эксперт.

Ранее в США заявили об отстранении Келлога от переговоров по Украине.