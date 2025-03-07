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Американская торговая палата предложила снять с России ряд санкций

Торговая палата США в РФ предложила снять санкции с авиации, банков и косметики
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Американская торговая палата в России (AmCham Russia) предложила снять санкции со сфер авиации, банков и возобновить экспорт предметов роскоши. Об этом сообщил президент, исполнительный директор палаты Роберт Эйджи в интервью РБК.

«В первую очередь мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов. Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане», — сказал Эйджи.

По этому вопросу AmCham Russia объединяет усилия с Франко-Российской торгово-промышленной палатой, отметил он.

Компании — участницы палаты также выступают за снятие запрета на инвестиции, снятие санкций с российских банков. Кроме того, иностранный бизнес хотел бы отмены ограничений на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши, включая косметику.

3 марта агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что администрация президента США Дональда Трампа поручила Госдепартаменту и минфину подготовить перечень антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с РФ. Речь о рестрикциях в отношении отдельных компаний и физических лиц, в том числе некоторых российских бизнесменов.

Ранее Сийярто сообщил, что США готовы обсуждать отмену антироссийских санкций, наносящих ущерб Венгрии.

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