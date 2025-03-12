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В США задумались, как отреагирует Трамп на отказ России от его плана

Bloomberg: в США задались вопросом, что скажет Трамп при отказе РФ от его плана
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший посол США на Украине и старший директор Атлантического совета Джон Хербст задался вопросом, как администрация президента США отреагирует на возможный отказ России от американо-украинского плана по 30-ти дневному прекращению огня в зоне конфликта. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

»[Президент США Дональд] Трамп сказал, что американские чиновники поговорят со своими российскими коллегами в среду, и что, возможно, он поговорит с [президентом РФ Владимиром ]Путиным на этой неделе. Но Путин может выдвинуть свой набор условий, которые Украине и ее европейским союзникам будет трудно принять», — говорится в публикации.

Экс-посол отметил, что вместо того чтобы полностью отвергнуть план США и Украины, российский лидер может якобы предпринять попытку пересмотреть его или заявить, что он не распространяется на территорию в Курской области России, куда вторглась украинская армия.

»Москва будет продолжать придерживаться своего курса, и что тогда скажет администрация Трампа?», — задался вопросом Хербст.

В Саудовской Аравии 11 марта состоялись переговоры между представителями США и Украины. Встреча длилась примерно 10 часов. Киеву предложили прекратить огонь и немедленно перейти к переговорам. Трамп заявил, что в самое ближайшее время пообщается с Путиным. Как в России отреагировали на результаты встречи американской и украинской делегаций — в материале «Газеты.Ru».

Также сообщалось, что по итогам встречи в Джидде, Украина выразила готовность принять предложение Соединенных Штатов о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Президент России Владимир Путин в свою очередь неоднократно заявлял, что российской стороне нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время, для того, «чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом». России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, подчеркивал российский лидер.

Ранее сообщалось, что говорят о будущих переговорах в Вашингтоне и Москве по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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