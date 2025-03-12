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Раскрыта главная цель встречи пяти европейских министров обороны в Париже

Косиняк-Камыш: министры обороны пяти стран Европы обсудят помощь Украине
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Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Министры обороны пяти стран, в числе которых Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша, обсудят помощь Украине и свое участие в стабилизационном процессе после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на брифинге перед вылетом в Париж, пишет РИА Новости.

«Разговор будет о помощи для Украины, которая должна быть и сейчас, и после установления стабильного мира, об инвестициях на Украине в военную промышленность, общие украинско-европейские предприятия. Важно воспользоваться их опытом, в том числе в сфере дронов, на поле боя», — заявил Косиняк-Камыш.

Кроме того, министры обороны обсудят вооружение Европы, которая «пробудилась» и теперь хочет заняться своей безопасностью.

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню 12 марта примет коллег из европейских стран, а также представителей НАТО. К встрече посредством видеоконференции также присоединится министр обороны Украины Рустем Умеров.

11 марта в Париже прошло совещание начальников генштабов армий Евросоюза, на встречу прибыли военные представители более 30 стран. Они, в частности, обсуждали потенциальное размещение миротворческого контингента на Украине, а также защиту страны в случае прекращения огня.

Незадолго до этого совещания президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя «верить России на слово», необходимо обеспечить будущие гарантии безопасности Киева.

Ранее Макрон поддержал идею о прекращении огня на Украине.

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