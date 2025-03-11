На встрече глав генштабов Евросоюза обсудят размещение сил на Украине

Свыше 30 стран будут представлены во вторник, 11 марта, на встрече главнокомандующих армиями стран Европейского союза для обсуждения размещения сил на Украине после прекращения огня. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на французского военного чиновника.

«Военные представители более 30 стран примут участие в парижских переговорах по созданию международных сил безопасности для Украины», — сообщило СМИ со ссылкой на неназванного чиновника.

По данным АР, помимо стран Евросоюза в грядущей встрече участие могут принять страны Азии и Океании, которые, как ожидается, присоединятся к переговорам в удаленном формате.

Собеседник агентства также рассказал, что планируемая встреча должна помочь начать работу над коалицией стран, которые имеют ресурсы и желают «стать частью усилий по защите Украины в случае прекращения огня».

5 марта Макрон сообщил, что в Париже пройдет совещание начальников генеральных штабов армий Европейского союза, на котором будет обсуждено потенциальное размещение миротворческого контингента на Украине. Французский лидер заявил, что нельзя «доверять России на слово», необходимо обеспечить будущие гарантии безопасности Киева.

Ранее Макрона назвали Наполеоном Бонапартом, который ведет мир к большой войне.