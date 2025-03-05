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Начальники генштабов ЕС соберутся во Франции для обсуждения отправки войск на Украину

Макрон: главы генштабов ЕС будут обсуждать в Париже отправку войск на Украину
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URS FLUEELER/Reuters

На следующей неделе в Париже пройдет совещание начальников генеральных штабов армий Европейского союза, на котором будет обсуждено потенциальное размещение миротворческого контингента на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации, трансляция которого велась на сайте Елисейского дворца.

По его словам, поскольку нельзя «доверять России на слово», необходимо обеспечить будущие гарантии безопасности Киева. Их планируется достичь с помощью размещения на Украине вооруженного европейского контингента, который не будет участвовать в боевых действиях, а обеспечит соблюдение мирного соглашения после его подписания.

В связи с этим, уточнил Макрон, на следующей неделе в Париже соберутся начальники генеральных штабов вооруженных сил тех европейских стран, которые хотят «взять на себя ответственность в данном вопросе».

4 марта постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подверг критике подверг критике идею размещения европейских миротворцев на Украине.

Ранее в Раде заявили, что западные миротворцы первыми убегут при наступлении ВС РФ.

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