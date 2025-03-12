В Госдуме объяснили желание США и Украины заключить перемирие с Россией

Соединенные Штаты и Украины стремятся заключить соглашение с Россией из-за успехов ВС РФ в зоне боевых действий. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с News.ru.

«Думаю, переговоры между США и Украиной привязаны к этому [успехам ВС РФ] — сразу согласились на мир, просят передышки, никак не могут остановить перелом», — сказал Колесник.

Парламентарий напомнил, что согласие на мир зависит только от президента России Владимира Путина. Депутат также указал, что мирные переговоры, к которым рвутся Киев и Вашингтон, стали возможны благодаря действиям российских военных.

Если бы не их успехи, с Россией бы не стали разговаривать, подчеркнул Колесник.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение Соединенных Штатов о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее в США предрекли Трампу суд в МУС из-за политики по Украине.