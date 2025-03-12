На Западе оценили готовность РФ пойти на компромисс по Украине

Российское руководство с большей долей вероятности не пойдет на компромисс, касающийся уступок территорий Украине и ряда других вопросов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

По словам авторов статьи, президент РФ Владимир Путин намеренно обозначил «максималистские» требования для начала мирных переговоров с Украиной и прекращения огня. Глава государства прекрасно понимал, что выдвинутые им требования будут неприемлемы для Киева и его партнеров из числа европейских стран.

На этом фоне источники агентства выразили уверенность, что Москва будет продолжать боевые действия, пока не выполнит все задачи специальной военной операции.

«Владимир Путин не намерен идти на компромисс в вопросах, касающихся территории, миротворцев и нейтралитета Украины, <...> что осложняет усилия президента [США] Дональда Трампа по достижению надежного урегулирования», — подчеркнули они.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который 11 марта дал интервью для Bloomberg, назвал не соответствующей действительности такую оценку позиции РФ. Речь идет о заявлениях, согласно которым Москва целенаправленно выдвинула «невыполнимые» требования по урегулированию конфликта.

Как сказал представитель Кремля, власти страны открыты для мирных усилий и предпочитают достигать своих целей дипломатическими средствами.

Ранее на Украине выразили готовность принять предложение США о введении режима прекращения огня.