В Кремле оценили заявления Запада о выдвижении Россией неприемлемых требований по Украине

Заявления чиновников стран Запада о том, что Россия якобы намеренно выдвинула «невыполнимые» требования по урегулированию конфликта на Украине, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому агентству Bloomberg.

«Не соответствуют действительности», — сказал представитель Кремля.

Представители США и Украины 11 марта встретились в Саудовской Аравии для переговоров. Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия.

Телеканал CNN сообщал, что США проведут раздельные переговоры с РФ и Украиной в Саудовской Аравии.

Позднее портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме писал, что Стивен Уиткофф 13 марта может прилететь в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Однако Песков заявил, что дата посещения РФ спецпредставителем США пока не определена.

Ранее в Кремле призвали не «надевать розовые очки» по поводу отказа США от поддержки Украины.