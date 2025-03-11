Ле Пен обвинила Макрона в позерстве после его слов об угрозе нападения России

Ле Пен осудила Макрона за попытку играть на страхе после слов о нападении России

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен раскритиковала президента Эммануэля Макрона, который заявил об угрозе нападения России на Европу. Ее слова приводит Le Figaro.

По мнению политика, глава государства пытается «играть на страхе» французов. Она также осудила «игру в позерство» со стороны Макрона.

«Нет ни одного француза, который бы не понял, что Эммануэль Макрон в очень воинственном тоне практически объясняет нам, что мы должны превратить заводы по производству салфеток в заводы по производству оружия, потому что война наступит завтра», — заявила Ле Пен.

5 марта Макрон выступил с обращением к согражданам. Глава государства заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву избранного канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Французский лидер напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

В ходе своего выступления Макрон также обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее профессор предупредил, что Европа находится на пороге войны с Россией.