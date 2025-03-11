В Польше заявили, что открыты к диалогу по французскому «ядерному зонтику»

Косиняк-Камыш: Польша готова к диалогу с Францией по «ядерному зонтику»

Варшава готова вести с Парижем обсуждение о расширении французского «ядерного зонтика» на польскую территорию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу минобороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.

«Мы открыты для французского предложения, мы просто просим конкретики», — объяснил министр.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

7 марта глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Польше следует стремиться к получению ядерного оружия, в том числе через участие в программе «ядерного зонтика» Франции.

Ранее в Евросоюзе призвали готовиться к войнам с РФ.