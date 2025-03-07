Туск заявил, что Польше нужно получить ядерное оружие

Польше следует стремиться к получению ядерного оружия, в том числе через участие в программе «ядерного зонтика» Франции, считает глава польского правительства Дональд Туск. Его цитирует ТАСС.

«Мы должны иметь в виду, что Польша должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием», — высказался Туск.

По словам премьера, Варшава уже ведет переговоры с Парижем по поводу проекта «ядерного зонтика», и в этом диалоге имеется прогресс.

До этого Туск заявил, что Польше следует выйти из конвенций, запрещающих производство и применение кассетных боеприпасов и противопехотных мин.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Ранее сообщалось, что в Польше хотят ввести обязательные военные сборы для мужчин.