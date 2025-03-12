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В Германии заявили о панике делегации Украины после атаки беспилотников на Москву

Zeit: делегация Украины в Джидде испугалась последствий налета БПЛА на Москву
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Mohammed Benmansour/Reuters

Представители украинской делегации на переговорах с представителями США в Джидде испытывали страх после попытки атаки беспилотников на Москву. Об этом пишет немецкое издание Zeit.

«Украинские чиновники сбиваются в кучу в тревоге. Во вторник утром Украина атаковала Москву с помощью беспилотников. Да, это было решение нашего [украинского] руководства. Но было ли оно хорошим? Ставит ли атака под угрозу переговоры?» — говорится в материале.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами России сбили 343 дрона Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области. По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп поставил Зеленского «на место».

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Переговоры о мире на Украине
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