В Британии заявили о намерении делегации США лично встретиться с Путиным

Делегация Соединенных Штатов Америки планирует лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил британский телеканал BBC News.

Вечером 11 марта Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В совместном заявлении американской и украинской сторон по итогам переговоров в Джидде говорится, что Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва проведут переговоры касательно урегулирования на Украине 11 или 12 марта. По его словам, участники встречи обсудят введение режима прекращения огня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не исключает возможности контактов с представителями США в ближайшие дни.

Ранее Трамп анонсировал переговоры с Путиным.