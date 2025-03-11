США и Украина договорились «как можно скорее» заключить договор о минералах

Делегации Соединенных Штатов и Украины на встрече в Джидде договорились оперативно заключить договор о разработке минеральных ресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное Киевом.

«Договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение по разработке критически важных минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины», — говорится в заявлении.

Встреча США — Украина состоялась 11 марта в Джидде. Украинские СМИ писали, что первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе, а также соглашению о редкоземельных ископаемых. Во время второго раунда речь зашла о гарантиях безопасности.

До начала переговоров Вашингтон обозначал главную цель встречи как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев же планировал обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме назвали «позитивной» встречу США — Украина в Саудовской Аравии.