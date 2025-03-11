Зеленский раскрыл детали предложения США о прекращении огня с РФ

Зеленский: прекращение огня действует на линию фронта, а не только на воздух и море

Предложение Соединенных Штатов распространяется на всю линию фронта, а не только на воздух и море. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня в разговоре было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта», — заявил он.

В своем обращении по итогам переговоров в Джидде украинский лидер поблагодарил команду США за конструктивное общение. Он отметил, что прекращение огня возможно лишь в том случае, если американская сторона сможет убедить Россию «сделать такой шаг».

В ходе переговоров украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В публикации на сайте Зеленского говорится, что власти США донесут эту информацию до России, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

11 марта в Джидде прошла встреча между представителями Украины и США. Сообщалось, что первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе, а также соглашению о редкоземельных ископаемых. Во время второго раунда речь зашла о гарантиях безопасности.

Ранее США и Украина договорились «как можно скорее» заключить договор о минералах.