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В США заявили, что Украина разделяет позицию Трампа в вопросе мира

Уолтц: Украина очень четко показала, что разделяет видение Трампа в вопросе мира
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Annabelle Gordon - CNP/Global Look Press

Украинская делегация в ходе переговоров в Саудовской Аравии «очень четко» показала, что разделяет видение президента США Дональда Трампа в вопросе мира. Об этом в ходе пресс-конференции заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, передает РИА Новости.

«Украинская делегация сегодня очень четко дала понять, что они разделяют видение мира президента Трампа. Они разделяют его решимость прекратить боевые действия», — заявил он.

До этого сообщалось, что украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В публикации на сайте Зеленского говорится, что власти США донесут эту информацию до России, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

11 марта в Джидде прошла встреча между представителями Украины и США. Сообщалось, что первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе, а также соглашению о редкоземельных ископаемых. Во время второго раунда речь зашла о гарантиях безопасности.

Ранее Зеленский раскрыл детали предложения США о прекращении огня с РФ.

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Переговоры о мире на Украине
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