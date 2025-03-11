Раскрыты вопросы, которые Украина и США обсудили в Саудовской Аравии

Украина и США обсудили предложение Киева о режиме тишины на море и в небе

Первый раунд переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости» («Суспільне новини») со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам источника, в ходе первой части стороны также говорили о соглашении о редкоземельных ископаемых. Во время второго раунда речь идет о гарантиях безопасности.

11 марта в Саудовской Аравии проходят переговоры между Украиной и США. Со стороны Киева во встрече принимают участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавляют государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме ушли от прямого ответа на вопрос о ходе переговоров с Украиной.