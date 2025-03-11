США и Украина представят совместное заявление после переговоров

Соединенные Штаты и Украина после переговоров представят заявление, в котором будет пересказана суть встречи. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Стороны представят совместное заявление, резюмирующее переговоры... Продолжение переговоров на второй день не запланировано», — указано в сообщении.

11 марта в Саудовской Аравии проходят переговоры между Украиной и США. Со стороны Киева во встрече принимают участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавляют государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

По данным украинских СМИ, первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе, а также соглашению о редкоземельных ископаемых. Во время второго раунда речь зашла о гарантиях безопасности.

Ранее сообщалось, что США ждут «фантастических новостей для человечества» от встречи в Саудовской Аравии.