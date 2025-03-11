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Небензя заявил, что ВСУ бегут из Курской области как «ошпаренные»

Постпред в ООН Небензя: ВСУ с потерями бегут из Курской области как ошпаренные
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MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бегут с оккупированных территорий Курской области «как ошпаренные». Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что в ходе попыток покинуть российский регион украинская армия несет огромные потери. Площадь освобожденной территории «измеряется десятками квадратных километров», также указал Небензя.

8 марта бойцы Вооруженных сил РФ начали штурм Суджи в Курской области. Telegram-канал «Военный осведомитель писал, что российские военнослужащие смогли зайти в тыл находящихся в городе формирований ВСУ благодаря использованию подземной трубы газопровода. Позже эту информацию подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

11 марта военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что солдаты ВС РФ зашли на территорию Суджи. Военный корреспондент Юрий Подоляка, в свою очередь, заявил об освобождении города в административных границах. По словам журналиста, сейчас под контролем украинских бойцов находятся только пригороды — Заолешенка, Гончаровка и Заолешенский.

Также военкоры сообщили, что российские военнослужащие освободили от ВСУ два населенных пункта в Курской области. Речь идет о хуторе 2-й Княжий и поселке Мирный.

Ранее в Раде раскритиковали массированный удар ВСУ по территории России.

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