Российский военкор сообщил, что ВС РФ зашли в Суджу

Российские военнослужащие зашли на территорию Суджи в Курской области. Об этом сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, российская армия зашла в хутор Дмитрюков с юго-восточной стороны Суджи. Он отметил, что севернее города идут бои за Княжьи хутора.

Котенок подчеркнул, что украинские военные пытаются организовать оборону в районе Суджи.

«Наши подразделения прорываются к центру Суджи с восточной стороны и в Замостье», — добавил военкор.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале сообщил, что ВС РФ уже закрепились на окраинах Суджи, а также отразили несколько попыток наступления украинской стороны.

До этого в сети появилась фотография с российским штурмовиком в Судже Курской области, которая подтверждает результаты операции «Поток» по вхождению в город. На фотографии можно заметить бойца в форме армии России возле въезда в город. На снимке изображен боец с позывным «Кузя», других российских штурмовиков решили оставить за кадром для сохранения анонимности.

Ранее Хинштейн встретился с бойцами, которые ползли 14 км под землей «в тыл врага» под Суджей.