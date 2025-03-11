Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде раскритиковали массированный удар ВСУ по территории России

Нардеп Дмитрук раскритиковал массированный удар ВСУ по территории России
close
Илья Питалев/РИА Новости

Народный депутат Украины Артем Дмитрук, бежавший из страны из-за политического преследования, раскритиковал массированный удар БПЛА ВСУ по территории России, в том числе Москве, в день переговоров между Киевом и Вашингтоном в Джидде. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Это так по-мирному, запустить самое большое количество дронов по Москве за все время большой войны в день переговоров», — иронично написал политик.

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО отбили одну из самых массовых атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Основной удар был нацелен на Курскую, Московскую и Брянскую области. После атаки аэропорты в Москве, Ярославле и Нижнем Новгороде временно приостанавливали работу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что прибывшему в столицу генсеку ОБСЕ показали последствия атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный жилой дом в Видном.

Ранее в офисе Зеленского призвали не допустить прекращения огня на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами