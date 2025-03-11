В Раде раскритиковали массированный удар ВСУ по территории России

Народный депутат Украины Артем Дмитрук, бежавший из страны из-за политического преследования, раскритиковал массированный удар БПЛА ВСУ по территории России, в том числе Москве, в день переговоров между Киевом и Вашингтоном в Джидде. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Это так по-мирному, запустить самое большое количество дронов по Москве за все время большой войны в день переговоров», — иронично написал политик.

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО отбили одну из самых массовых атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Основной удар был нацелен на Курскую, Московскую и Брянскую области. После атаки аэропорты в Москве, Ярославле и Нижнем Новгороде временно приостанавливали работу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что прибывшему в столицу генсеку ОБСЕ показали последствия атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный жилой дом в Видном.

Ранее в офисе Зеленского призвали не допустить прекращения огня на Украине.