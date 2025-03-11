В Раде раскрыли, что США сделают с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден подписать все, что потребуют от него США. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

По мнению политика, в переговорах по урегулированию конфликта на Украине есть только две стороны. Это, по словам Дубинского, Россия и США. Украина же является прокси Вашингтона, добавил депутат.

«И никуда Трамп не уйдет — это уже вопрос принципа, добиться от обнаглевшего прокси выполнения его команд. Поэтому, я считаю, у Зеленского есть шанс еще чуть-чуть пропетлять, но нет шанса не подписать то, что ему скажут подписать», — говорится в публикации.

11 марта в Саудовской Аравии проходят переговоры украинской и американской делегаций. После почти четырех часов обсуждения стороны уходили на перерыв, но вскоре вновь вернулись за стол переговоров.

В этот короткий промежуток времени на связь в своем Telegram-канале вышел глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он не стал раскрывать детали встречи представителей Украины и США, заявив лишь, что работа продолжается.

До этого сообщалось, что главной целью Вашингтона на этих переговорах является «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев же хочет добиться гарантий безопасности, а также отстоять свои условия мира с РФ.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский сбежит с Украины.