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Депутат Рады считает, что Зеленский сбежит с Украины

Депутат Рады Дубинский: Зеленский готовится к побегу
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Brian Snyder/Reuters

Украинская власть пытается максимально ограбить население Украины перед побегом, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале. Парламентарий находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«(Президент) Зеленский дезориентирован, и озабочен только своими бабками, которые бегает перепрятывать по всему миру <…>. А пока люди прячут голову в плечи, крысы доедают то, что осталось перед побегом», — написал он.

По словам Дубинского, ближайшее окружение Зеленского также подготавливает «лежки». Именно поэтому украинское руководство не торопится подписывать мирное соглашение с Россией, заключил он.

Дубинский также заявлял, что Зеленский попытается сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

До этого неназванный британский министр в беседе с обозревателем газеты The Times Марком Урбаном заявил, что Зеленский является препятствием для мира на Украине. По данным автора издания, проблема заключается в том, что Зеленский отказывался от дипломатического взаимодействия с Россией.

Ранее в Раде предложили Зеленскому поработать над своим поведением и внешним видом.

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