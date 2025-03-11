В офисе Зеленского описали двумя словами переговоры с США в Джидде

Ермак заявил о продолжении переговоров Украины и США в Джидде

Совместная работа представителей Киева и Вашингтона продолжается. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя первые итоги многочасовых переговоров украинской и американской делегаций в Джидде в Саудовской Аравии.

«Работа продолжается», — написал Ермак.

При этом подробностями переговоров глава офиса президента Украины делиться не стал.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии начались 11 марта. Кроме Ермака, украинскую сторону на встрече представляют глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

После четырех часов обсуждения стороны вышли на перерыв. Когда он закончился, представители Украины и Соединенных Штатов вновь вернулись за стол переговоров.

До этого стало известно, что Киев хочет получить от США гарантии безопасности, а также отстоять свои условия мира с Россией. В свою очередь главная цель Вашингтона на этой встрече состоит в «создании рамок для мирного соглашения и прекращения огня».

Ранее Трамп поделился своими ожиданиями от переговоров США и Украины в Джидде.