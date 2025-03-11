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В офисе Зеленского озвучили главную цель встречи с США в Джидде

Ермак: Киеву нужны гарантии безопасности, но сейчас важнее переговоры с США
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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Киев хочет получить гарантии безопасности от США, но сейчас гораздо важнее начать переговоры с Вашингтоном. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет украинское издание «Общественное».

«Гарантии безопасности — это очень важно (...). Но сейчас мы считаем важным обсуждать самое важное — как начать этот процесс [переговоров]», — отметил Ермак.

Он также заявил, что Украина хочет открытой, конструктивной и дружелюбной беседы с американскими партнерами.

Переговоры Украины и США проходят 11 марта в Джидде. Американский президент Дональд Трамп возлагает на них большие надежды, ожидая, что эта встреча приблизит к завершению конфликта.

Тем временем Киев хочет получить от США гарантии безопасности, а также отстоять свои условия мира с Россией. В частности, Украина хочет вернуть границы 2014 или 2022 года. Однако, как передает Sky News, представители США ничего не хотят об этом слышать.

Ранее Лавров заявил о желании Зеленского атаковать Россию ядерным оружием.

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